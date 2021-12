Covid: Biden su terza dose a Trump, “almeno su questo siamo d’accordo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente Trump ha ricevuto la terza dose del vaccino contro il Covid-19, difendendosi da coloro che – in diretta – hanno criticato sonoramente la sua decisione. L’ex inquilino della Casa Bianca ha affermato che la reazione negativa è arrivata da un ristretto gruppo di membri del pubblico presente a un evento a Dallas – Texas - con l'ex conduttore di “Fox News” Bill O'Reilly, durante il quale Trump ha rivelato di aver ricevuto la terza inoculazione. "Oh no, non fate così", ha detto Trump, agitando una mano verso la folla e affermando che chi deride le iniziative per l’immunizzazione vanifica gli sforzi della sua amministrazione per ottenere i tre vaccini sviluppati e testati a tempo di record durante il primo anno della pandemia. "Abbiamo salvato decine di milioni di persone in tutto il mondo creando il vaccino", ha detto Trump durante la sua tappa in Texas. "Dovremmo prendercene il merito”, ha aggiunto. (Nys)