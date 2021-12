Decreto Pnrr: Frassini (Lega), dare alle nuove generazioni Paese che meritano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di oggi è "un decreto importante, che un anno fa non sarebbe stato possibile. La Lega al governo ha invertito la rotta, così come riconosciuto anche da osservatori internazionali. Ora dobbiamo raccogliere la sfida e metterci al lavoro sui progetti, ma c'è ancora tanto da fare: si pensi al turismo, settore per il quale stanziamo 2,4 miliardi di euro". Lo ha rilevato la deputata della Lega, Rebecca Frassini, dichiarando il voto favorevole del gruppo al decreto legge sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Noi abbiamo chiesto di più: aumentare il fondo di 100 milioni di euro - ha aggiunto la parlamentare -, garanzie per il finanziamento al settore turistico e riconoscimento dei crediti d'imposta per le imprese turistiche, concessione di contributi per l'innovazione digitale e la riqualificazione energetica. Per un settore che rappresenta il 13 per cento del Pil è necessario investire senza fermarsi, abbiamo voluto un dicastero apposito proprio perché ne riconosciamo l'importanza strategica. Le basi sono state gettate in molti settori ma la sfida inizia qui e la Lega, con grande senso di responsabilità, è protagonista in questo momento chiave per dare alle nuove generazioni il Paese che si meritano".(Rin)