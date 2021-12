Ue: Battilocchio (FI), se si vuole più Europa rafforzare strumenti democratici di controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento amplia "il ruolo e le responsabilità del Parlamento sia nella fase ascendente che discendente, dall'altro le voci che si rincorrono in questi giorni su un possibile ridimensionamento del ruolo della commissione Politiche dell'Unione europea in una prossima modifica dei regolamenti parlamentari risultano palesemente in contraddittorie". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, intervenendo nell'Aula di Montecitorio per annunciare il voto favorevole del gruppo azzurro alla Legge europea 2019-2020. "Se si vuole più Europa - ha aggiunto -, più integrazione, con regole comuni che facilitino le nostre imprese, i nostri concittadini all'interno di questa grande comunità di popoli che è l'Unione europea, occorre rafforzare quegli strumenti democratici di controllo e garanzia per poter affiancare l'esecutivo - ognuno con le proprie responsabilità - in tutte le fasi in cui sono prese le decisioni a livello unionale; quelle decisioni che devono assicurare più diritti, più tutele e maggiori opportunità per i nostri cittadini, le nostre famiglie, le nostre imprese. Ipotizzare di accorpare le commissioni parlamentari che si occupano di affari europei, che in questi anni, soprattutto dopo il varo del Recovery fund e del Pnrr italiano, hanno svolto invece un ruolo importante, significa indebolire le istituzioni". (segue) (Rin)