Lavoro: Tarlazzi (Uiltrasporti), bene task force su logistica

- "Lo sviluppo del Paese parte dall'eliminazione di ogni forma di dumping contrattuale e salariale e dalla eliminazione del lavoro nero, dello sfruttamento dei lavoratori e della logica del massimo ribasso". Lo afferma il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, nel commentare i risultati della task force "Settore logistico e trasporto merci" presentati oggi dal ministero del Lavoro. "Il settore della logistica è un asset fondamentale per il rilancio del Paese perché assicura la distribuzione delle merci. Ma proprio in questo settore - continua il leader sindacale in una nota - lo sfruttamento e le infiltrazioni criminose rappresentano un rischio sociale ed economico, soprattutto per un Paese come il nostro dove la pratica del just-in-time consente cinque giorni di sopravvivenza per le scorte alimentari e farmaceutiche e quindi necessita di un sistema organizzativo di maggior qualità rispetto a quanto avviene adesso. L'eccessiva frammentazione del settore e le dimensioni ridottissime delle aziende determinano una scarsa capacità di investimento sulla valorizzazione del lavoro, sulla salute e sulla sicurezza. Ben venga il lavoro della task forse del ministero del Lavoro che come sindacato abbiamo condiviso - conclude Tarlazzi -, ma ci auguriamo che l'attenzione rimanga ancora alta su questa tematica". (Com)