Usa-Paesi Bassi: concluso secondo round dialogo bilaterale su sicurezza cibernetica

- Stati Uniti e Paesi Bassi hanno tenuto il secondo round del dialogo sulla sicurezza cibernetica il 20 dicembre a Washington Dc. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Il vice coordinatore del dicastero per le questioni informatiche, Liesyl Franz, ha guidato la delegazione statunitense, che comprendeva anche partecipanti del dipartimento di Stato , del dipartimento di Giustizia, del dipartimento del Commercio e Consiglio di sicurezza nazionale. L'ambasciatrice per la politica di sicurezza e informatica Nathalie Jaarsma ha guidato la delegazione interagenzia olandese, che comprendeva rappresentanti di alto livello del ministero degli Affari esteri, del ministero della Giustizia e della sicurezza, del Centro nazionale per la sicurezza informatica, del ministero degli Affari economici e del clima. Le parti hanno discusso una serie di priorità tra cui la diplomazia informatica, la resilienza informatica e la risposta agli incidenti, la governance di Internet, le tecnologie critiche ed emergenti e la sicurezza della catena di approvvigionamento, la cooperazione multilaterale e bilaterale delle forze dell'ordine contro la criminalità informatica e i prossimi processi delle Nazioni Unite relativi alla cibernetica.(Nys)