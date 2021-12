Ecuador: governo esclude lockdown per contenere aumento di casi di Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante una conferenza stampa Lasso ha invitato le persone a vaccinarsi contro la Covid19 e a mantenere le misure di distanziamento. "Facciamo riunioni di famiglia, ma non enormi, indossiamo una maschera, laviamoci spesso le mani e andiamo a vaccinarci", ha raccomandato Lasso di fronte all'imminente celebrazione delle vacanze di Natale in Ecuador. Secondo il presidente, l'Ecuador ha a disposizione una scorta di vaccini "anche per dosi di richiamo", che viene somministrata a sei mesi dalla seconda iniezione. (Brb)