Brasile: Petrobras vende quote in polo petrolifero inshore nel bacino di Paranà (6)

- Il piano prevede anche il completamento della seconda unità della Raffineria di Abreu e Lima, sulla costa sud del Pernambuco, con investimenti per 1 miliardo di dollari, che consentiranno di espandere la produzione da 115mila a 260mila barili al giorno (bpd) entro il 2027. Quanto al settore logistico, l'investimento di 1,8 miliardi di dollari, e destinato principalmente alla continuità operativa. In ultimo, nel 2021 si stimano oltre 220 miliardi tra tasse e imposte riscosse e dividendi pagati all'Unione e ad altri enti federativi. Genereremo sempre più risorse che non vengono trattenute nella liquidità aziendale, ma restituite alla società sotto forma di tasse, dividendi e investimenti, con un effetto moltiplicatore sulla creazione di posti di lavoro e sulla crescita dell'economia brasiliana. (Brb)