Giappone: Covid, governo predispone quarantene presso strutture ad hoc per bloccare Omicron (3)

- Le autorità sanitarie del Giappone hanno approvato l'utilizzo del vaccino mRna di moderna per la somministrazione di terze dosi nell'ambito della campagna nazionale di vaccinazione contro la covid-19. Il Giappone ha fatto un uso limitato del vaccino Moderna, limitandone la somministrazione ad alcuni contesti aziendali, specie dopo l'emersione di sospetti casi di reazioni avverse. La somministrazione delle terze dosi di vaccino contro la Covid-19 è iniziata in Giappone per i soggetti di età superiore a 18 anni questo mese; ad oggi, la terza dose è stata somministrata a circa 71mila cittadini giapponesi, pari allo 0,1 per cento della popolazione complessiva di quel Paese. (Git)