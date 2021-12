Decreto Pnrr: Giacomoni (FI), fiducia a provvedimento che disegnerà Italia del futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giacomoni prosegue: "Sarà utile anche l'approvazione del mio emendamento al decreto legge Infrastrutture che, proprio per assicurare la tempestiva attuazione degli interventi legati al Piano, dispone che le amministrazioni potranno avvalersi, per l'attività di assistenza e per il supporto tecnico operativo, direttamente di Cassa depositi e prestiti e di sue società controllate. Il Pnrr è un'occasione unica che però impone l'obbligo di non sbagliare perché non ci sarà una seconda possibilità. Fiducia al decreto legge, fiducia nel futuro di questo Paese, fiducia nell'azione di questo governo, affinché anche l'ultimo euro a disposizione sia ben speso per il bene del Paese e per il futuro delle prossime generazioni". (Com)