Messico: crisi migrazione, triplicate le richieste di asilo nell'ultimo anno

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha reso noto che le richieste di asilo nel Paese da parte di migranti irregolari sono cresciute del 300 per cento nel 2021. "L'anno scorso sono state ricevute 41.230 domande e quest'anno abbiamo 123.187 domande di rifugiati", ha affermato il ministro in una conferenza stampa citando dati della Commissione messicana per gli aiuti ai rifugiati (Comar). Ebrard ha detto che si tratta di una "crescita enorme" e che sia il governo messicano che le Nazioni Unite stanno sostenendo la Comar in modo che possa ridurre il tempo necessario per risolvere le richieste. "Più del 95 per cento delle richieste sono concesse. Tranne quando c'è qualche antecedente di ordine penale, che sono pochissimi, tutti gli altri li autorizzano", ha sottolineato Ebrard. (segue) (Res)