Covid: Biden, variante omicron dominante negli Usa ma non è come marzo 2020

- La variante Omicron del coronavirus è ora il ceppo dominante negli Stati Uniti, ma la situazione non è preoccupante come quella registrata a marzo 2020. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, intervenendo dalla Casa Bianca sulla situazione epidemiologica nel Paese. “Dobbiamo essere preoccupati per Omicron, ma non farci prendere dal panico. Il mio invito e a farvi vaccinare e a ricevere la terza dose. Voglio essere chiaro: questo non è marzo 2020. Centinaia di milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino”, ha spiegato Biden.(Nys)