Energia: Argentina, Rio Tinto Plc annuncia acquisto di giacimento di litio per 825 milioni di dollari (3)

- Una volta acquisito da Rio Tinto, si legge nella nota, "il progetto Rincon sarà soggetto al completamento di studi" e "verranno intrapresi lavori per determinare la strategia e i tempi di sviluppo, garantire gli aggiornamenti ai permessi di valutazione dell'impatto ambientale esistenti per consentire lo sviluppo e la produzione e impegnarsi costantemente con le comunità, la provincia di Salta e il governo argentino". La tecnologia di estrazione diretta del litio proposta per il progetto, afferma Rio Tinto, "ha il potenziale per aumentare significativamente i recuperi di litio rispetto agli stagni di evaporazione solare". Poiché il progetto è attualmente gestito dalla filiale argentina di una società australiana, il completamento della transazione è subordinato all'approvazione da parte del Foreign investment review board (Firb) e dovrebbe essere completata nella prima metà del 2022. (Bua)