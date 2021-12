Covid: Biden, dal mese prossimo mezzo miliardo di test rapidi a domicilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è pronta ad un’espansione dei test rapidi contro il Covid-19 a domicilio per contenere la nuova ondata di contagi veicolata dalla variante Omicron. Lo ha detto lo stesso Biden intervenendo dalla Casa Bianca sulla situazione epidemiologica nel Paese in vista del Natale. Il capo dello Stato ha annunciato l’acquisto di 500 milioni di test rapidi e anche l’implementazione di un piano per la loro distribuzione ai cittadini Usa che vorranno usufruirne a partire dal mese prossimo. Biden ha rimarcato che l’amministrazione ritiene "di fondamentale importanza sapere chi è stato infettato”.(Nys)