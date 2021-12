Brasile: il governo appalta 4,6 gigawatt di potenza per creare riserva strategica energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A partire da luglio 2026, le imprese appaltate devono offrire l'energia al prezzo offerto nell'asta ogni volta che l'operatore di sistema nazionale (Ons) lo richiederà in momenti di picco della domanda da parte dei consumatori. Questa misura riduce i costi di generazione nei periodi di siccità, soprattutto negli anni crisi idrica, come quella osservata nel 2021", ha spiegato Aneel, in una nota. Gli impianti termoelettrici verranno attivati quando gli impianti idroelettrici non riescono a soddisfare la domanda di energia. Poiché normalmente sono alimentati a carbone, costano di più ai consumatori e sono più inquinanti. L'asta è stata aggiudicata a nove progetti di centrali termoelettriche alimentate a gas naturale, cinque a olio combustibile, due a gasolio e uno a bagassa di canna da zucchero. (Brb)