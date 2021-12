Usa: prolungata detenzione domiciliare per detenuti scarcerati durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti consentirà ad alcuni carcerati passati alla detenzione domiciliare durante la pandemia di Covid-19 di restare al di fuori delle strutture circondariali. Lo ha annunciato il procuratore generale, Merrick Garland, in quello che rappresenta un ribaltamento di una misura legale adottata negli ultimi giorni dell’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. "Migliaia di persone in isolamento domiciliare si sono ricongiunte con le loro famiglie, hanno trovato un lavoro retribuito e hanno seguito le regole", ha affermato Garland in una nota. "Eserciteremo la nostra autorità in modo che coloro che hanno compiuto progressi riabilitativi e rispettato le condizioni della reclusione domiciliare, e che nell'interesse della giustizia dovrebbero avere l'opportunità di continuare a reinserirsi nella società, non siano inutilmente rinviati in prigione". Garland ha citato una nota dell'Office of Legal Counsel (Olc), pubblicata martedì, che ha rilevato che il disegno di legge sugli aiuti emanato nei primi giorni della pandemia noto come Cares Act autorizza il dicastero a usare la sua discrezione nel consentire a coloro che sono confinati in casa di stare fuori di prigione. Il nuovo memorandum annulla la disposizione legale in vigore da gennaio, secondo cui le migliaia di detenuti in isolamento domiciliare devono tornare in prigione una volta dichiarata la fine della pandemia.(Nys)