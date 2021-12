Usa: lega Hockey annuncerà non partecipazione a Olimpiadi di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giocatori della Lega nazionale di Hockey statunitense non dovrebbero partecipare alle Olimpiadi di Pechino del 2022. Lo scrive il "New York Times", precisando che la decisione – che dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore – dovrebbe essere motivata dal numero crescente di casi di Covid-19. L’andamento epidemiologico negli Usa lascia infatti presagire che i rinvii legati al virus danneggeranno la capacità della lega di completare la propria stagione nei tempi previsti. La decisione sulle Olimpiadi dovrebbe essere annunciata oggi, mercoledì 22 dicembre. Fonti informate dei fatti ne hanno parlato al “Nyt” a condizione di anonimato. La Lega ha già rinviato decine di partite in questa stagione.(Nys)