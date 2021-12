Brasile: Petrobras vende quote in polo petrolifero inshore nel bacino di Paranà (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petrobras investirà 6,1 miliardi di dollari nell'area di raffinazione nei prossimi cinque anni, con 1,5 miliardi di dollari destinati all'integrazione tra la raffineria Duque de Caxias (Reduc) e GasLub Itaboraí, nella regione metropolitana di Rio de Janeiro, per la produzione di derivati e oli base di alta qualità al fine di sfruttare la crescente domanda nel mercato dei lubrificanti. Il piano strategico prevede anche una previsione di investimento di 1 miliardo di dollari per l'area Gas ed Energia, che includerà principalmente il completamento dell'Unità di trattamento del gas di Itaboraí (Utg), che dovrebbe entrare in funzione nel 2022, oltre alla manutenzione e chiusure programmate di beni. (segue) (Brb)