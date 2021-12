Perù: Omicron, ministero non userà vaccino Sinopharm per terza dose causa scarsa efficacia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Perù, Hernando Cevallos, ha reso noto che per la terza dose di vaccino anti covid-19 non sarà usato il farmaco dell'industria cinese SinoPharm a causa della scarsa efficacia contro la variante Omicron emersa in alcuni studi. "Se pensiamo alla riduzione delle possibilità di contagio da variante Omicron ovviamente l'utilizzo del vaccino Sinopharm non è la soluzione giusta. Stiamo pensando di orientarci verso vaccini che diano maggiore sicurezza alla popolazione", ha affermato in un'intervista con il quotidiano "Gestion". Il ministro ha indicato che saranno utilizzati i vaccini sviluppati dalle industrie statunitensi Pfizer e Moderna, grazie alla loro maggiore efficacia. (segue) (Brb)