Covid: Biden, quasi totalità decessi negli Usa sono non vaccinati

- Quasi tutti coloro che negli Usa sono morti di Covid-19 negli ultimi mesi non erano vaccinati. Lo ha detto il presidente statunitense, Joe Biden, intervenendo dalla Casa Bianca sulla situazione epidemiologica nel Paese in vista del Natale. “Se non siete vaccinati avete buone ragioni per essere preoccupati”, ha detto Biden in riferimento alla variante Omicron del coronavirus. “Siete a maggior rischio di ammalarvi e di contagiare le vostre famiglie”, ha spiegato.(Nys)