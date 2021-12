Venezuela: tenente colonnello inizia sciopero della fame per chiusura centro detenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tenente colonnello venezuelano Igbert Marín ha dato inizio a uno sciopero della fame chiedendo che le autorità ascoltino le sue richieste circa il rispetto dei suoi diritti e di quelli degli altri prigionieri politici. Marín è detenuto nella Divisione Generale di Controspionaggio Militare (Dgcim) con l'accusa di aver denunciato, insieme ad altri subordinati e davanti ad alcuni capi militari, la corruzione all'interno delle Forze Armate. Il militare, noto per avere ottenuto i migliori voti nella storia dell'Accademia Militare, è stato incriminato per i reati di “tradimento, istigazione alla ribellione e atti contro il decoro militare”. In una lettera Marín Chaparro chiede che le strutture in cui si trova siano chiuse.(Vec)