Usa: Blinken, compatti con alleati per far fronte a sfide Cina e Russia

- Negli undici mesi dell’amministrazione del presidente, Joe Biden, gli Stati Uniti hanno ritrovato una forte coesione con alleati e partner per far fronte alle sfide poste da Cina e Russia. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante un incontro con la stampa. "Siamo molto più allineati con i nostri alleati e partner ora di quanto lo fossimo un anno fa su quasi tutte le questioni", ha detto Blinken parlando al dipartimento di Stato "compresa l'aggressione della Russia all'Ucraina e ai suoi vicini, il programma nucleare iraniano e gli sforzi della Cina per sfidare l'ordine internazionale basato su regole". Il capo della diplomazia di Washington si è espresso in questi termini mentre si intensificano le tensioni nelle relazioni Usa-Cina su una vasta gamma di questioni, dai diritti umani nella regione occidentale cinese dello Xinjiang all'autonomia di Hong Kong alle origini della pandemia di coronavirus. Blinken ha quindi affermato che dopo quasi un anno di costante impegno con alleati in tutto il mondo, gli Stati Uniti sono ora pronti a sfidare la Cina in modo più efficace di quanto altrimenti sarebbero stati in grado di fare. "Gran parte del nostro lavoro quest'anno è stato quello di ricostruire le basi della politica estera americana", ha detto, aggiungendo che "il mondo non si organizza da solo quando non siamo impegnati".(Nys)