Usa: dopo affossamento piano di spesa repubblicani “corteggiano” senatore dem Manchin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il Partito repubblicano statunitense punta ad avvicinare il senatore democratico Joe Manchin per proporre a quest’ultimo di entrare a far parte della compagine conservatrice. Lo scrive il quotidiano “The Hill”, spiegando che il senatore texano John Cornyn ha detto di aver contattato Manchin per incoraggiarlo a unirsi al Partito repubblicano. Manchin si è reso protagonista al Senato dell’affossamento del piano di spesa da 2.200 miliardi di dollari denominato “Build back better” e destinato a welfare e clima. Cornyn ha rivelato a “Kxan” – un’emittente televisiva con sede in Texas – di aver scritto in un messaggio a Manchin: "Joe, se non ti vogliono, lo facciamo noi”. Ciononostante, stando a quanto appreso, Manchin non avrebbe risposto in alcun modo. “Non so cosa deciderà di fare. Ma so che la Virginia occidentale – lo Stato rappresentato da Manchin - è diventata sempre più rossa (cioè repubblicana). Quindi sì, ci piacerebbe, cambierebbe la maggioranza", ha aggiunto Cornyn, in riferimento al fatto che il Senato Usa è diviso esattamente 50 seggi a 50 tra conservatori e dem (che prevalgono con il solo voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris). Se Manchin lasciasse il Partito democratico e si unisse ai repubblicani, ciò darebbe al partito d’opposizione un vantaggio di 51 seggi a 49 e renderebbe il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, il nuovo leader della maggioranza.(Nys)