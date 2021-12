Brasile: Petrobras vende quote in polo petrolifero inshore nel bacino di Paranà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 25 novembre l'azienda ha divulgato le linee guida del suo Piano strategico quinquennale (Pe) 2022-2026, annunciando investimenti per 68 miliardi di dollari nel periodo. Si tratta di un aumento del 24 per cento rispetto a quanto previsto nel precedente piano quinquennale, in cui la società aveva adattato la propria rotta allo scenario condizionato dalla pandemia di coronavirus. "L'azienda mantiene la sua strategia di concentrarsi su progetti con pieno potenziale per generare risorse e contributi alla società brasiliana", affermava il presidente Luna e Silva, sottolineando che il piano rafforza l'importanza di una Petrobras forte, sana e capace di generare risorse. (segue) (Brb)