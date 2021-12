Perù: Omicron, ministero non userà vaccino Sinopharm per terza dose causa scarsa efficacia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le informazioni che abbiamo sono che l'efficacia dei vaccini Sinopharm e Sinovac nella prevenzione dell'infezione è piuttosto bassa. Siamo giunti alla conclusione che il vaccino che almeno finora sta dando risultati e sta funzionando meglio in Europa è il Pfizer, che già somministriamo, e quello di Moderna, di cui al momento non disponiamo, ma che avremo a breve", ha aggiunto Cevallos, sottolineando tuttavia che tutti i vaccini applicati nel paese (Sinopharm, Sinovac, Moderna e Pfizer) hanno un'elevata efficacia contro altre varianti del coronavirus, come Delta o Gamma. Tuttavia, con la variante Omicron, la situazione è diversa. (Brb)