Usa-Lituania: colloquio fra segretario di Stato Blinken e primo ministro Simonyte

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il primo ministro lituano Ingrida Simonyte. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Le parti hanno riaffermato l'importanza delle solide relazioni economiche e di difesa per la sicurezza e la prosperità della regione transatlantica e del mondo. Blinken, spiega la relativa nota ufficiale, ha sottolineato “la ferrea solidarietà degli Stati Uniti con il nostro alleato della Nato e il partner dell'Ue, la Lituania, mentre affronta le sfide geopolitiche per la stabilità, la sicurezza e la prosperità economica della regione”, prosegue il comunicato. Blinken ha ricordato i preoccupanti resoconti pubblici secondo cui le autorità doganali della Repubblica popolare cinese (Rpc) non stanno sdoganando le spedizioni lituane o le spedizioni con componenti lituani e che stanno rifiutando le domande di importazione dalla Lituania. Il capo della diplomazia di Washington ha sottolineato che tali misure solleverebbero serie preoccupazioni, anche in base ai principi del commercio internazionale, e sembrerebbero costituire una forma di coercizione economica.(Nys)