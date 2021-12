Usa-Russia: Blinken, servono progressi diplomatici prima di incontro Biden-Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si aspettano un nuovo confronto con la Russia per l'inizio del prossimo anno, anche tramite il Consiglio Nato-Russia, l'Osce o altri formati, ma non è in programma prima della fine del 2021 un nuovo contatto diretto tra i presidenti Joe Biden e Vladimir Putin. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un briefing con la stampa. "Abbiamo detto, e anche la Russia lo ha fatto, che siamo pronti ad essere impegnati dal punto di vista diplomatico attraverso canali multipli: il dialogo sulla stabilità strategica esistente tra Russia e Usa, attraverso il Consiglio Nato-Russia sulle questioni di particolare preoccupazione per la Nato e attraverso l'Osce", ha affermato Blinken dicendo di aspettarsi "relativamente presto" nel prossimo anno impegni da entrambe le parti su tutte le aree dove ci possono essere progressi. Riguardo un eventuale incontro tra Biden e Putin, Blinken ha sottolineato: "Penso che dobbiamo, in primo luogo, vedere che ci sia qualche progresso dal punto di vista diplomatico. Vogliamo anche che la Russia porti avanti una de-escalation, che faccia indietreggiare le forze dal confine con l'Ucraina, che allenti le tensioni". (Res)