Pnrr: Orlando, è fondamentale non sbagliare, in Piano c'è investimento per strutture sociali

- "E' fondamentale non sbagliare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. In quel piano c'è l'investimento per strutture sociali come asili nido, centri per anziani e abitazioni assistite. Se riuscissimo a fare ciò che c'è scritto nel Pnrr, sarebbe una vera risposta all'emergenza della denatalità". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ospite questa sera a "Otto e mezzo", su La7. (Rin)