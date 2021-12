Quirinale: Orlando, serve presidente di garanzia, un rappresentante del centrodestra non lo sarebbe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve un presidente di garanzia, che sia un punto di equilibrio tra tutte le forze politiche. Quale soluzione, dobbiamo costruirlo con le altre forze politiche, ma un rappresentante del centrodestra come vuole la Meloni non lo sarebbe. E non credo che Italia viva, alla stretta, voterà un presidente di destra". Lo ha affermato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ospite questa sera a "Otto e mezzo", su La7, in vista dell'elezione del prossimo presidente della Repubblica. (Rin)