Covid: Orlando, giuridicamente difficile prevedere un obbligo vaccinale per tutti i lavoratori

- "La mia opinione personale è che sia giuridicamente difficile prevedere un obbligo vaccinale, o del super green pass, per tutti i lavoratori. Ma se ne deve discutere nell'insieme di un pacchetto di misure. Abbiamo bisogno di non far fermare la socialità in un momento come questo, dobbiamo prevedere delle misure che non abbiano contraccolpi di carattere economico". Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ospite questa sera di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La7. "Ho parlato con chi si é contagiato con due dosi o con chi si è preso il Covid senza nessun vaccino: mi sembra che picchi in maniera molto diversa e anche questo va tenuto presente. Perché buttare via, svilire e svalutare un sacrificio che é stato fatto da tutti, mi sembra una pratica autolesionista", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo. (Rin)