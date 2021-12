Decreto Pnrr: Giacomoni (FI), fiducia a provvedimento che disegnerà Italia del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Quando Agenzia Nova è nata Forza Italia aveva appena compiuto sette anni, oggi ne ha 27 e di fatto siamo cresciuti insieme" Sestino Giacomoni

Presidente Commissione Parlamentare Vigilanza su Cdp, responsabile coordinatori regionali di Forza Italia

22 luglio 2021

- Oggi la Camera ha votato la fiducia sul decreto legge Pnrr, "il provvedimento che riscriverà il futuro del nostro Paese. Un sì convinto da Forza Italia sulla fiducia, certi che tutti insieme ridisegneremo il futuro dell'Italia". Lo afferma il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. "E' stata posta la pietra angolare di un Piano - continua il parlamentare in una nota - che darà corpo e forma all'Italia dei prossimi 20 anni e anche oltre. Avremo a disposizione una spinta unica nella storia del nostro Paese, paragonabile al Piano Marshall del dopoguerra. E come sempre accade nei momenti fondamentali, il ruolo di Forza Italia è stato decisivo. A monte, grazie al grande lavoro fatto all'interno del Ppe dal presidente Berlusconi, che ha contribuito a rendere l'Europa così 'generosa'; poi quando si è trattato di dar vita a questo governo di 'salvezza nazionale', forte perché sostenuto da un'ampia maggioranza e credibile perché guidato da un timoniere autorevole, come il presidente Draghi". L'esponente di FI aggiunge: "Infine, con il lavoro dei parlamentari azzurri che hanno migliorato i testi dei provvedimenti, raccogliendo le istanze dei cittadini, delle imprese e degli enti locali. Adesso, l'obiettivo è realizzare tutti i progetti, nei tempi prestabiliti, operando innanzitutto un grande lavoro di semplificazione e di reclutamento grazie all'azione del ministro Brunetta". (segue) (Com)