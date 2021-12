© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini non si è accorto che c'è una tempesta che si sta abbattendo sull'Europa e sul mondo e l'Italia, che è di qualche settimana in vantaggio, deve prepararsi bene, non negare la tempesta". Lo ha detto in merito alla situazione legata al Covid-19 il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ospite questa sera a "Otto e mezzo", su La7. (Rin)