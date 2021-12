Legge Bilancio: Mallegni (FI), rimbalzo diventi crescita strutturale, bene misure prese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' vero, la pandemia ci sta facendo perdere migliaia di vite umane ed anche migliaia di attività imprenditoriali e posti di lavoro. E' anche vero che questo Covid ci offre un'opportunità che non possiamo perdere: quella di cambiare il sistema economico trasformando l'attuale rimbalzo economico in crescita strutturale. E lo devono fare in primo luogo le imprese con l'aiuto molto significativo del sistema politico sia nazionale che europeo". Lo ha detto in Aula durante la discussione sulla legge di Bilancio il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni. "Devono essere gli imprenditori a mostrarsi più responsabili, avveduti e lungimiranti - ha aggiunto il parlamentare - specie ora che l'Europa ha impresso una svolta al suo ruolo e alla sua funzione. Venendo alla legge di Bilancio sono ottime le misure sui bonus edilizi che valgono complessivamente oltre cento miliardi, che sono stati riconfermati senza troppi vincoli, bene le misure sul turismo e sulla cultura che vengono rilanciati con sostegni efficaci. Bene la riduzione delle tasse: Irpef ed Irap. E speriamo che si continui su questa strada per non perdere un'opportunità che difficilmente ritornerà". (Rin)