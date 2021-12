Covid: Biden, mancate vaccinazioni frutto disinformazione su tv e social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coloro che non si vaccinano contro il Covid-19 sono responsabili delle loro azioni, ma le loro scelte sono anche alimentate dalla disinformazione che corre sui social media e in televisione. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rivolgendosi alla nazione dalla Casa Bianca per parlare della situazione epidemiologica in vista del Natale. “Costoro stanno facendo soldi vendendo bugie che possono causare la morte dei loro stessi clienti e sostenitori”, ha aggiunto il capo dello Stato Usa in riferimento a coloro che diffondono notizie infondate sui vaccini. “E’ sbagliato, è immorale. Bisogna smetterla, smetterla subito”, ha concluso Biden.(Nys)