Legge Bilancio: Lamorgese, profonda soddisfazione per approvazione ampio pacchetto misure su sicurezza

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso la propria “profonda soddisfazione per l’approvazione, da parte della commissione Bilancio del Senato della Repubblica, di un ampio pacchetto di misure volte a valorizzare la specificità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ad incrementare la funzionalità dell’intero sistema di sicurezza. Si tratta - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo in una nota - di un concreto riconoscimento, fortemente voluto dal governo e dalle forze parlamentari che premia il delicato ruolo e l’impegno quotidiano al servizio dei cittadini dal personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Tali misure si aggiungono a quelle già contenute nel testo della legge di Bilancio approvato dal Consiglio dei ministri che erano attese da tempo in materia di trattamento previdenziale delle Forze di polizia e di stanziamento di risorse in favore dell’area negoziale dirigenziale”, ha proseguito la titolare del Viminale sottolineando come tra le novità introdotte nel corso dell’esame parlamentare “assumono una particolare importanza quelle che incrementano le indennità accessorie e gli straordinari per il personale coinvolto in attività operative e quelle riguardanti le assunzioni in deroga delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in vista del prossimo Giubileo 2025 e delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Fondamentale, poi, la disposizione che consentirà di garantire anche al personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’integrazione delle polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile nell’espletamento del servizio”. (segue) (Com)