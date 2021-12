Campidoglio: il bilancio al vaglio dei territori, ok in tempi record nei Municipi V e XI (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In consiglio municipale - ha spiegato il presidente del Municipio XI - abbiamo espresso parere favorevole sul bilancio di previsione finanziario 2022-2024 presentato dalla giunta capitolina. Il bilancio proposto dal Campidoglio assegna al Municipio Roma XI, sulla spesa corrente per l'esercizio 2022, circa 2,7 milioni di euro in più rispetto alle risorse previste nel precedente esercizio. Queste risorse - ha sottolineato Lanzi - vanno a rafforzare i servizi alla persona, le attività culturali e scolastiche, nonché la manutenzione stradale, del patrimonio e del verde pubblico. Ringrazio gli uffici per il lavoro di analisi del Bilancio svolto in maniera puntuale e il Consiglio municipale che ha discusso e approvato il parere in tempi record". (Rer)