Trasporti: Meleo (M5s), trasferimento ferrovia Roma-Pantano a Campidoglio è frutto nostro lavoro

- È stata approvata in Assemblea capitolina la delibera per il trasferimento della ferrovia Roma-Pantano dalla Regione Lazio a Roma Capitale. "Ciò è sintesi e conclusione del lavoro che abbiamo portato avanti durante la scorsa consiliatura, anche con una nota di intendimenti per il trasferimento che firmai congiuntamente con l’assessore ai trasporti della Regione Lazio nel dicembre 2018", scrive su Facebook la capogruppo del M5s in Campidoglio, Linda Meleo. "Il progetto voluto e realizzato dall’amministrazione Raggi ha messo al centro il recupero di questa strategica infrastruttura - aggiunge -, e prevede il suo prolungamento fino al Policlinico di Tor Vergata, e la sua trasformazione in linea tranviaria, con capolinea in prossimità della stazione Termini. Questa delibera - conclude - è un passo importante della nostra azione politica che è stata sempre incentrata alla cura del ferro e all’accorciamento delle distanze tra centro e periferia. Ora c’è tutto, progetto, finanziamenti e l’infrastruttura in proprietà. Vigileremo affinché l’opera sia realizzata il prima possibile". (Rer)