Messico: crisi migrazione, triplicate le richieste di asilo nell'ultimo anno (3)

- Dopo la tragedia del Chiapas,il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, si è augurato che il "dolore" causato dalla morte dei 55 migranti possa "convincere dell'urgenza di cambiare l'approccio al fenomeno migratorio". "Ci saranno circa 300mila centroamericani pronti a migrare, e occorre agire subito. Non siamo riusciti a fare in modo che si affrontino le cause che danno origine al fenomeno migratorio", ha detto Lopez Obrador mandando un "abbraccio fraterno" alle famiglie delle vittime. "Speriamo che questo, come altre disgrazie, possano servire perché si prenda coscienza e si affronti il problema di fondo", ha sottolineato "Amlo". (segue) (Res)