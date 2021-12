Yemen: Arabia Saudita pronta a riceve voli di emergenza dopo chiusura aeroporto Sana’a

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione militare araba guidata dall’Arabia Saudita e impegnata nella guerra in Yemen ha annunciato che voli di emergenza potranno atterrare negli aeroporti sauditi dopo la chiusura dell’aeroporto della capitale yemenita Sana’a da parte dei ribelli sciiti Houthi. In una nota rilanciata dall’emittente “Al Arabiya”, la coalizione ha sottolineato che dal 19 dicembre i ribelli sciiti filo-iraniani che controllano il nord dello Yemen hanno chiuso l’aeroporto di Sana’a agli aerei dell’Onu e delle organizzazioni internazionali. Ieri la coalizione ha effettuato una serie di attacchi contro obbiettivi specifici contro l’aeroporto di Sana’a, precisando che i raid sono avvenuti in risposto alla minaccia che gli Houthi possano utilizzare le infrastrutture aeroportuali per lanciare attacchi con droni e missili contro l’Arabia Saudita.(Res)