Serbia-Albania: ministro Difesa Stefanovic, condanna per bandiera serba bruciata in protesta a Tirana

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa serbo, Nebojsa Stefanovic, ha condannato le proteste di ieri in Albania dove sono state bruciate due bandiere della Serbia. "Le proteste anti-serbe a Tirana sono state organizzate da coloro che vogliono riportare la nostra regione indietro al periodo delle guerre, ai confini concreti ed ai bunker", ha affermato Stefanovic in riferimento alla protesta contro il summit dell'iniziativa Open Balkans a Tirana organizzata dall'ex premier albanese Sali Berisha. "La bandiera serba è stata data alle fiamme dai seguaci delle politiche ampiamente sconfitte di Sali Berisha, e di tutti gli altri nella regione che non si capacitano che una nuova regione dei Balcani è nata oggi, una regione dei Balcani di pace, braccia aperte e cooperazione", ha dichiarato Stefanovic elogiando l'iniziativa Open Balkans portata avanti dai governi di Serbia, Albania e Macedonia del Nord.(Seb)