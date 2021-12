Capodanno: 50 eventi in altrettanti luoghi della cultura a Roma per il primo giorno del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Allevi, Marco Bellocchio, Ascanio Celestini, Teresa Ciabatti, Stefano Di Battista, Paolo Di Paolo, Silvio Orlando, Nicola Piovani, Sergio Rubini, Vittorio Sgarbi: questi alcuni dei nomi che nell'ambito dell'iniziativa "Capodarte" animeranno il primo giorno del nuovo anno a Roma in una cinquantina di luoghi della cultura. Importanti personalità del mondo dell’arte, del cinema, della musica, della letteratura e del teatro infatti hanno risposto all’appello del sindaco di Roma e hanno deciso di mettere generosamente a disposizione della città il proprio tempo e la propria competenza, per condividere con il pubblico il Capodanno. "Capodarte - ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel presentare l'iniziativa al Museo dell'Ara Pacis -, non è solo un'iniziativa per il capodanno ma anche l'avvio di un percorso, un appello che come amministrazione rivolgiamo al mondo della cultura e alle istituzioni. La cultura è la risorsa più preziosa di questa città, la base per la sua rinascita. Nella nostra idea tra i diritti fondamentali c'è anche quello alla cultura. La cultura è la leva a cui la città deve appoggiarsi per risorgere. La pandemia - ha sottolineato il sindaco - sembra sempre sul punto di essere sconfitta, ma è ancora qui e dal mondo della cultura viene anche un grido di allarme, una richiesta di aiuto e di sostegno. Con questa iniziativa abbiamo voluto animare il primo giorno dell'anno e partire bene con una cinquantina di personalità del mondo dell'arte e della cultura che hanno regalato il loro tempo per realizzare iniziative diffuse e animare l'avvio del nuovo anno". (segue) (Rer)