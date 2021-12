Capodanno: 50 eventi in altrettanti luoghi della cultura a Roma per il primo giorno del 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato primo gennaio, a partire dalle ore 15, gli artisti incontreranno spettatori e visitatori in una cinquantina di spazi distribuiti su tutto il territorio cittadino, tra cui biblioteche comunali, musei civici, teatri, cinema e altri luoghi della cultura straordinariamente aperti per l’occasione come l’area archeologica dei Fori imperiali, il Palazzo delle Esposizioni, il Macro e l’Auditorium Parco della Musica. L'organizzazione prevede un programma di eventi in presenza e in sicurezza. I musei saranno eccezionalmente aperti e gratuiti dalle 14:00 alle 20:00 con ultimo ingresso alle 19:00, ad esclusione della Serra Moresca che chiuderà alle 17:00 con ultimo ingresso 16:00. I principali spazi del sistema musei di Roma Capitale accoglieranno per Capodarte incontri gratuiti in compagnia di personalità del mondo dell’arte e della cultura, a cura della Sovrintendenza capitolina ai beni culturali. Tra gli eventi: Cesare Pietroiusti sarà protagonista di un incontro sulla mostra "Materia Nova" alla Galleria d’Arte Moderna, ai Musei capitolini ci sarà invece Vittorio Sgarbi nella sala dei "Pittori ferraresi". Nel cuore della Roma antica invece l’archeologo Andrea Carandini, all’interno dei Mercati di Traiano, e l’archeologa Rita Paris, nella vicina area archeologica dei Fori Imperiali, incontreranno i visitatori. Al Museo di Roma a Palazzo Braschi ci sono prima lo storico dell’arte Claudio Strinati, poi la storica Marina Formica. (segue) (Rer)