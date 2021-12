Capodanno: 50 eventi in altrettanti luoghi della cultura a Roma per il primo giorno del 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerose iniziative riguarderanno anche le Biblioteche di Roma con eventi gratuiti in contemporanea alle 17:30 in 13 spazi aperti in ogni angolo della città. Ascanio Celestini sarà protagonista dell’incontro "Pasolini fuori dal centro", su Pasolini e le periferie romane, in programma alla Biblioteca Pier Paolo Pasolini e Paolo Di Paolo della conversazione tra letteratura e cinema dal titolo "I sentimenti" alla Biblioteca Arcipelago Auditorium, seguita dalla proiezione del film "À l’abordage" di Guillaume Brac introdotta da Ginella Vocca. Alla Biblioteca Goffredo Mameli sarà l’autrice Loredana Lipperini a parlare del proprio libro "Nome non ha. Una chiacchierata sulla letteratura fantastica" mentre Antonio Pascale presenterà il proprio testo "La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini" alla Biblioteca Villa Leopardi. Con Christian Raimo si svolgerà invece l’appuntamento "Rimuovere gli ostacoli. Una lezione sull'articolo più bello della Costituzione italiana" alla Biblioteca Ennio Flaiano. A due voci invece gli appuntamenti alla Biblioteca Renato Nicolini con Marino Sinibaldi che incontrerà Paola Soriga, autrice di "Maicolgècson"; alla Biblioteca Guglielmo Marconi con Teresa Ciabatti e Ilaria Gaspari su "Immaginario femminile. I tabù che restano da abbattere". (segue) (Rer)