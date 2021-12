Capodanno: 50 eventi in altrettanti luoghi della cultura a Roma per il primo giorno del 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre le sale cinematografiche apriranno le proprie porte per ospitare gli artisti: il Cinema Troisi di via Induno, spazio gestito dall’associazione Piccolo America, che porterà in sala, al termine della proiezione del film "Tutto quello che vuoi" il regista Francesco Bruni. Alla Casa del Cinema a Villa Borghese ci sarà la proiezione gratuita del film "Marx può aspettare" di Marco Bellocchio. Nel quartiere Pigneto al Nuovo cinema Aquila si terranno le proiezioni di "Deathmate" e "Matrix Resurrections". Tra i teatri invece si anima il Teatro Argentina che proporrà due momenti: una rassegna di teatro di narrazione "Voce Parole" e la replica de "La vita davanti a sé" con Silvio Orlando che intratterrà la platea. Nel foyer del Teatro Valle Franca Valeri, il maestro Nicola Piovani incontrerà il pubblico che visita la mostra a ingresso gratuito "Bernard Marie Koltès, un viaggio nell’universo teatrale tra parole e visioni". La musica sarà protagonista al Teatro Tor Bella Monaca dove a termine del "Concierto de Año Nuevo" è previsto un intervento del cantante Joel Torres e dei musicisti Josè Ramon Caraballo Armas, Sebastian Marino e Alessandra Procacci. Al Teatro Eliseo, infine, ci saranno Marco Zurzolo e la sua band in compagnia di tanti altri artisti: saranno presenti Luca Barbareschi e Sergio Rubini. (segue) (Rer)