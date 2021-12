Capodanno: 50 eventi in altrettanti luoghi della cultura a Roma per il primo giorno del 2022 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora, dal Palazzo delle Esposizioni, aperto gratuitamente, all'Auditorium parco della musica e fino al Teatro dell'Opera, protagonista di un incontro con Eleonora Abbagnato il 2 gennaio, sono diverse le iniziative in campo e rintracciabili sul sito "www.culture.roma.it/romacapodarte". "Abbiamo voluto fare questo sforzo per il primo gennaio in una situazione complicata - ha detto l'assessore alla Cultura, Miguel Gotor -, ma ci sembrava doveroso che il nuovo anno avesse un nuovo inizio per il mondo della cultura che più di altri si è trovato colpito dall'uragano della pandemia. Usiamo il primo gennaio per riprendere il filo di un rapporto di fiducia e di relazioni tra i cittadini e la cultura. Ormai sono diventati una sessantina gli eventi e sono altrettante le personalità a cui abbiamo chiesto di donare parte del loro tempo a Roma, in un giorno particolare. La risposta - ha concluso - è stata molto bella". Tutti (Rer)