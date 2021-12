Legge Bilancio: Gasparri (FI), bene attenzione a comparto sicurezza-difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono "tanti aspetti importanti e positivi in questa legge di Bilancio. Mi soffermo sulla grande attenzione riservata al comparto sicurezza-difesa. Ricordo che fu il governo Berlusconi a sancire nel 2010 la specificità del comparto, riconoscendo che il mestiere in divisa ha caratteristiche diverse da un comune lavoro comportando anche rischi molto seri". Lo ha detto in Aula durante la discussione sulla legge di Bilancio il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Ebbene - ha continuato il parlamentare -, dopo aver evitato l'applicazione al comparto della legge Fornero nel 2011, finalmente arriva un'attenzione concreta per le Forze armate, per la Polizia, i carabinieri, la polizia penitenziaria, i Vigili del Fuoco. All'art.27 della manovra si istituisce il Fondo perequativo pensionistico che consentirà una integrazione previdenziale per gli appartenenti al comparto sicurezza e difesa. Ci saranno fondi per nuove assunzioni in deroga alle attuali regole sulle assunzioni. Si prevedono nuove risorse dal 2022 fino al 2032. Si rifinanzia l'operazione 'Strade sicure'. Viene, inoltre, istituito un Fondo per la tutela legale per gli appartenenti al comparto che rappresenta una assoluta novità molto significativa". L'esponente di FI ha proseguito: "Ora sarà importante che il governo proceda con solerzia al rinnovo del contratto del comparto praticamente già scaduto. Si tratta di attenzioni cui Forza Italia ed il sottoscritto hanno lavorato con impegno e che ora trovano una concreta realizzazione di cui andiamo soddisfatti. Certo, le risorse non sono mai troppe ma c'è un segnale di svolta di cui siamo felici".(Com)