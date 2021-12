Trasporti: Pd Campidoglio, acceleriamo su progetto nuova tranvia Roma-Pantano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Con l'approvazione della delibera di trasferimento a titolo gratuito della proprietà della ferrovia Roma-Pantano dalla Regione Lazio a Roma Capitale "chiudiamo un procedimento amministrativo complesso che durava da anni. Questo ci consentirà di partire in tempi rapidi per la realizzazione di un progetto fondamentale per la Capitale, la realizzazione della linea tranviaria che collegherà Termini al quadrante di Tor Vergata, nel V Municipio". Lo dichiara in una nota il gruppo del Partito semocratico in Assemblea capitolina. "Si tratta di un'opera di enorme importanza, finanziata con 213 milioni di euro, che rientra nel pacchetto di opere previste per il Giubileo - prosegue la nota -, e che consentirà di dare un forte impulso al trasporto pubblico in un quadrante in cui sorgono importanti poli di formazione e ricerca e che ha bisogno di maggiori servizi e più collegamenti per studenti e cittadini. Questo provvedimento è una buona prova di collaborazione tra istituzioni, un impegno che il sindaco GualtIeri e la giunta stanno promuovendo a tutti i livelli. Per questo ringraziamo l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè - conclude - per aver permesso di raggiungere un risultato che apre le porte a una profonda opera di trasformazione e rigenerazione anche in chiave urbanistica per tutto il territorio". (Rer)