Regno Unito: governo firma accordo con la Norvegia su quote pesca per il 2022

- Il Regno Unito ha raggiunto un accordo con la Norvegia sugli accessi alla pesca per il 2022 per un valore di circa 16 milioni di sterline (18 milioni di euro). È quanto si legge in una nota del governo britannico che definisce queste discussioni come "l'inizio di una nuova intesa tra il Regno Unito e la Norvegia, in cui entrambe le parti permettono l'accesso alle acque dell'altra parte e scambiano un certo numero di quote di pesca nel Mare del Nord e nell'Artico". L'accordo infatti, permetterà alle rispettive flotte di pescherecci una maggiore flessibilità per ottenere i prodotti migliori durante l'anno di pesca ,"sostenendo un'industria più sostenibile ed economicamente redditizia". Il governo di Londra informa anche che la Norvegia permetterà al Regno Unito la pesca di circa 6.550 tonnellate di merluzzo e 30.000 tonnellate di pesce bianco.(Rel)