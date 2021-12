Mobilità: assessore Roma, grazie a Regione Lazio per 11,6 milioni per rinnovo parco Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che destina, tra l’altro, 11,6 milioni al rinnovo del parco veicolare di Atac. "Prosegue dunque la proficua collaborazione con la Regione Lazio, e in particolare con l’assessore Mauro Alessandri, che ringrazio, con l’obiettivo di migliorare la qualità del trasporto pubblico locale e di aumentare la sicurezza dei passeggeri”, dichiara in una nota l'assessore alla Mobilità e ai trasporti di Roma, Eugenio Patané. (Com)