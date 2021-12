Legge Bilancio: Rauti (Fd'I), non è capolavoro di Draghi ma esercizio di ragioneria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Questa manovra "non è il capolavoro di Mario Draghi, ma piuttosto un esercizio di ragioneria che non risponde alle reali esigenze della nazione. Le forze politiche che compongono questa maggioranza eterogenea e contraddittoria, hanno prodotto una Legge di bilancio effetto di un compromesso al ribasso". Lo ha detto il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti, nel corso del suo intervento in Aula sulla manovra. "Fratelli d'Italia - ha spiegato la parlamentare -, ha presentato oltre 700 emendamenti ragionati e di buonsenso per cercare di migliorare la legge di Bilancio, a differenza della maggioranza che ne ha depositati migliaia. Ad esempio abbiamo chiesto un'ulteriore riduzione della Tampon tax, ovvero dell’IVA per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili; la legge di bilancio ne ha previsto la riduzione dell’Iva ordinaria del 22 al 10 per cento, ma Fd'I chiede di scendere al 5 per cento in quanto si tratta di beni di prima necessità e la platea interessata riguarda quasi 13 milioni di donne, reduci dalla pandemia. Peraltro, la riduzione che chiediamo è in linea con altri Paesi europei: Francia 5,5; Germania 7; Belgio e Portogallo 6. E con altri emendamenti e ordini del giorno abbiamo proposto la riduzione dell’Iva al 5 per cento anche per i prodotti per la prima infanzia. Siamo convinti che in un’epoca di declino demografico, una tale riduzione sarebbe un segnale ed un aiuto concreto alle coppie che desiderano avere figli ma si scontrano con i costi da sostenere per la loro crescita". (segue) (Rin)