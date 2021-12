Legge Bilancio: Rauti (Fd'I), non è capolavoro di Draghi ma esercizio di ragioneria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di Fd'I ha aggiunto: "Purtroppo, nonostante lo sforzo propositivo e la buona volontà, abbiamo sbattuto contro un muro di gomma, che ha impedito qualsiasi confronto e miglioramento della manovra. È l’effetto di un progressivo svuotamento del Parlamento, del suo svilimento che umilia quanti hanno a cuore le nostre Istituzioni. Altro che governo dei migliori, questo è l'Esecutivo che detiene il record dei tempi peggiori di presentazione, gestione e discussione di una legge di Bilancio - ha concluso Rauti - che non ha visione politica e non rilancia la nazione. E questo conferma che la maggioranza patchwork che ci governa non ha alcun amore per la nazione e per la patria". (Rin)